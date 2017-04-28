بطولة القدم السباعية للشركات والمؤسسات خطوة أولى نحو ''رياضة لكل موظف'' شهدت بطولة "يمن السلام" لكرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي أقيمت بصنعاء ودشن بها الاتحاد الرياضي العام للشركات أنشطته بعد أن تم إعادة تشكيله خلال فبراير الماضي، زخماً مميزاً خصوصاً في أوساط موظفي الجهات المشاركة بإجمالي 21 فريقاً...