[28/أبريل/2017]
تعز - سبأ:
ناقش محافظ تعز عبده محمد الجندي خلال لقاءه المدير القطري لمنظمة أوكسفام باليمن سجاد محمد سجاد ومنسق برامج الإغاثة بالمنظمة أرفند كومار، الأوضاع الإنسانية بالمحافظة.
وتطرق اللقاء إلى معاناة أبناء المحافظة جراء استمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار والذي ينذر بكارثة إنسانية تهدد حياة المواطنين.
واستعرض اللقاء جهود المنظمة في التدخل الإنساني لتخفيف معاناة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية والاجتماعية.
وأكد المحافظ الجندي دعم السلطة المحلية للجهود والمشاريع الإنسانية التي تلامس هموم المواطنين وتلبي متطلباتهم الملحة.. مشددا على ضرورة استفادة المتضررين والمستهدفين من مشاريع المنظمة.
فيما أكد المدير القطري حرص المنظمة على تعزيز جهودها ونشاطها بالمحافظة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمستهدفين.
حضر اللقاء نائب مدير برنامج المنظمة بتعز مازن سيف.
سبأ