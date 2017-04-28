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آخر تحديث: الجمعة، 28 - أبريل - 2017 الساعة 03:40:25م
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إصابة امرأة بالرصاص والقبض على 4 آخرين في عملية لمكافحة الارهاب في لندن
[28/أبريل/2017] لندن - سبأ:
قالت الشرطة البريطانية إن ضباطا أطلقوا النار على امرأة وألقوا القبض على أربعة آخرين في لندن في إطار عملية لمكافحة الإرهاب.

وأوضحت شرطة العاصمة لندن في بيان اليوم ، إن الأشخاص الأربعة ألقي القبض عليهم بتهمة ارتكاب وإعداد والتحريض على أعمال إرهابية ، مضيفة أن الوقعة ليست مرتبطا بما حدث في وقت سابق حيث ألقي القبض على رجل يحمل سكاكين قرب مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي للاشتباه في تجهيزه لعمل إرهابي.

وذكرت الشرطة أن المرأة التي أصيبت بالرصاص حالتها خطيرة ولكن مستقرة ، موضحة أنها تحت حراسة في المستشفى.

ولم تكشف الشرطة عن أسماء الأشخاص الخمسة الذين قالت إنهم كانوا تحت مراقبة ضباط مكافحة الإرهاب في إطار عملية جارية تقودها أجهزة المخابرات البريطانية.
سبأ
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