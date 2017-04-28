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سول تتفق مع واشنطن على نشر أسلحة استراتيجية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية بشكل منتظم
[28/أبريل/2017] سول - سبأ:
اتفقت السلطات الدفاعية الكورية الجنوبية والأمريكية يوم امس ، على نشر الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية بشكل منتظم لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ اليوم ان ذلك جاء خلال الدورة الحادية عشرة لـ "حوار الدفاع المتكامل الكوري - الأمريكي " التي عقدت في واشنطن واستمرت يومين .

وأوضحت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية أن الجانبين اتفقا على اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة ،مثل نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية بشكل منتظم، وذلك من أجل تعزيز قدرات التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لردع ومواجهة استخدام الأسلحة النووية والصواريخ البالستية وأسلحة الدمار الشامل من قبل كوريا الشمالية..وقالت إن الجانب الأمريكي جدد التأكيد على تعهده بالدفاع عن كوريا الجنوبية من تهديدات جارتها الشمالية باستخدام كافة قدراته على الردع الموسع.

واضافت الوزارة ان الجانبين أكدا على أن قرار نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم "ثاد" في القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية جاء من أجل الدفاع عن سلامة الشعب الكوري الجنوبي من تهديدات كوريا الشمالية، وحماية القوات العسكرية للتحالف.

وأوضحت أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في السياسة تجاه كوريا الشمالية من أجل دفعها للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.

ومثل الجانب الكوري في الاجتماع مدير مكتب سياسة الدفاع الوطني بالوزارة وي سونغ هو ،فيما مثل الجانب الأمريكي القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن في آسيا والمحيط الهادئ ديفيد هيلفي.

ومن جهة اخرى ، أكدت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية اليوم /الجمعة/ مجددا على أن الولايات المتحدة تتحمل جميع التكاليف لمنظومة "ثاد" التي يتم نشرها في كوريا الجنوبية.

وجاء ذلك ردا على تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه سيطلب من سول دفع تكاليف منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" التي يتم نشرها في كوريا ، وقال الرئيس ترامب ، إنه يريد من كوريا الجنوبية دفع تكاليف منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي ، التي تبلغ مليار دولار .

وعبر بعض المسئولين الكوريين عن قلقهم من أن هذا الجدل حول تكاليف منظومة ثاد، قد يؤدي إلى انتشار مشاعر معادية للولايات المتحدة في كوريا الجنوبية.
سبأ
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