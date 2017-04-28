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آخر تحديث: الجمعة، 28 - أبريل - 2017 الساعة 03:40:25م
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الأرصاد يتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء
[28/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأشار المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أثناء فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من صعدة شمالا حتى تعز جنوبا وأجزاء من الهضاب الداخلية.

ودعا المركز المواطنين وسائقي المركبات في سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية ومن التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في الطرق والمنحدرات الجبلية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن أمطار رعدية متفاوتة الشدة هطلت أمس على أجزاء من المرتفعات الجبلية.
سبأ
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