أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات عديدة في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية [28/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عدد من الانتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن ضد العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا تجمع لمرتزقة العدوان أمام مرتفعات رشاحة بنجران وتجمع للجنود السعوديين في موقع عاكفة بعدد من قذائف المدفعية، بالإضافة إلى تجمع لهم في نهوقة وموقع ذو رعين.



وأوضح المصدر ان الجيش واللجان دمروا آلية عسكرية سعودية ما أدى إلى مصرع طاقمها في كمين محكم بموقع الجمايم في عسير، كما استهدفوا بالمدفعية جرافة عسكرية كانت تبني تحصينات في موقع الكرس ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تحصينات الجيش السعودي في موقع الدخان في عسير، بالإضافة إلى استهداف تجمعات للجيش السعودي في شرق موقع القفل، وقصف مدفعي على مواقع الكرس الخشل وبرج ملحة والفريضة ومثعن غرب الحثيرة، فيما اشتعلت النيران في أماكن تمركز الجنود السعوديين بالخوبة إثر تمشيط الجيش واللجان الشعبية.



وفي عسير، استهداف الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في معسكر الثورين في علب، وتجمعات لهم أيضاً وسط مدينة الربوعة بعدد من القذائف.



وقال المصدر العسكري لوكالة الأنباء سبأ إن الجيش واللجان دمروا دبابة لقوى العدوان بصاروخ موجه جنوب جبال العمري بمديرية ذوباب محافظة تعز وتم إحراق طقم تابع للمرتزقة في منطقة الكدحة بمديرية المعافر وتدمير معدل12 تابع لهم بقذيفة بي10 في المنصورة بمديرية الوازعية، فيما لقي 4 من مرتزقة العدوان مصارعهم في مناطق متفرقة بتعز وتم استهداف تجمع للمرتزقة بقذائف الهاون في منطقة صالة، واستهداف تجمعاتهم وتحصيناتهم في جبل جرة محققة إصابات مباشرة.



وأكد المصدر العسكري أنه تم كسر زحف للمرتزقة شمال المخا ومصرع وجرح أعداد منهم أثناء كسر الزحف، وشن أبطال الجيش واللجان الشعبية بعد انكسار زحف المرتزقة هجوماً تمكنوا فيه من السيطرة على عدد من مواقع العدو شمال المخا، كما تم التصدي لزحف للغزاة والمرتزقة باتجاه يختل شمال المخا مسنودا بغطاء جوي ومشاركة طيران الأباتشي والاستطلاع، وتم تدمير آلية محملة بالمرتزقة بصاروخ موجه ومصرع من على متنها خلال التصدي للزحف باتجاه يختل شمال المخا.



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان استهدفوا في محافظة مأرب تجمعات المرتزقة بوادي نملة في حريب القراميش بقذائف المدفعية، فيما لقي احد المرتزقة مصرعه في جبهة المخدرة بمديرية صرواح.



وفي محافظة الجوف،أشار المصدر العسكري إلى أنه تم تدمير آلية للمرتزقة في كمين محكم للجيش واللجان الشعبية في وادي شواق بمديرية الغيل، كما شنوا هجوما مباغتا على معسكر السلان بالمديرية ذاته سبقه عملية تمشيط مكثفة وتلاه قصف مدفعي ما ألحق خسائر بشرية ومادية في صفوف المرتزقة، فيما سقط قتلى وجرحى في صفوفهم خلال عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية غرب مديرية المتون وتم إحراق آلية لهم خلال استهداف تجمعاتهم في المديرية ذاتها.



وذكر المصدر أن الجيش واللجان استهدفوا بقذائف المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي، فيما كسروا محاولة زحف للمرتزقة وعناصر القاعدة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء ما أدلى إلى مصرع وجرح أعداد منهم.

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