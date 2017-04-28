طيران العدوان يواصل جرائمه بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية [28/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني ومقدراته خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة مران في مديرية حيدان وغارة على شبكة الاتصالات في منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر وغارة منطقة المليل بمديرية كتاف محافظة صعدة.



وأشار إلى أن طيران العدوان شن 3 غارات على منطقة الزهاري في مديرية المخا بمحافظة تعز، و5 غارات على مديرية موزع وغارة شمال معسكر خالد بالمديرية ذاتها.



وقال المصدر إن طيران العدوان شن 7 غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، و3 غارات إحداهن عنقودية على منطقة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، كما استهدف بغارة حفارا لآبار المياه في قرية تفاضل بمديرية جهران محافظة ذمار.

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