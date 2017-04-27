ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 28 - أبريل - 2017 الساعة 03:15:02م
وزير الصحة يؤكد أهمية التوعية بالتحصين الروتيني ضد مرض الكزاز الوليد
أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ أهمية التوعوية بالتحصين الروتيني ضد مرض الكزاز الوليد للفتيات والنساء في عمر 15-49 عاما.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة فلسطينيين بالضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سبعة فلسطينيين من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (994 ) بقيمة 98 ملياراً و970 مليوناً و 870 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182،364) يوماً.
برشلونة ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بفوزه على اوساسونا
انفرد فريق برشلونة حامل اللقب بالصدارة مؤقتا بفوزه الكبير على ضيفه اوساسونا صاحب المركز الأخير 7-1 الليلة الماضية على ملعب كامب نو في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
مكتب صناعة العاصمة يضبط عدد كبير من المخالفات التموينية
مصرع وإصابة عددا من مرتزقة العدوان بهجمات نوعية للجيش واللجان في الجوف
استهداف تجمع لمرتزقة العدوان بمنطقة صالة وتدمير طقم بالمعافر بتعز
استهداف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة بنجران وجيزان وسقوط قتلى وجرحى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مكتب صناعة العاصمة يضبط عدد كبير من المخالفات التموينية
[28/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
أتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خلال الأسبوع الماضي نحو اثنين طن و380 كجم زبادي وحقين وعصائر ومواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

 وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خالد الخولاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق الميدانية التابعة للمكتب ضبطت خلال الفترة من 22 وحتى 26 أبريل الجاري في مديريات الأمانة العشر العديد من المخالفات التموينية والغذائية.. مشيراً إلى أن المخالفات شملت بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتالفة ومخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام الآدمي ومنها لا تحمل تاريخ صلاحية وأخرى سيئة التخزين.

 ولفت إلى أن الفرق الميدانية ضبطت وحرزت خلال الفترة ذاتها قرابة 464 كرتون حليب وأجبان وكيك وبسكويت ومشروبات غازية منوعة وتمر مخالف للمواصفات اليمنية في فترة الصلاحية وزيت مشكوك فيه وبطاقة البيان عبارة عن لاصق سهل التزوير، ومكرونة ماجي تالفة وغير صالحة للاستهلاك وشامبوهات منتهية الصلاحية.

 وبين مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة أنه تم اتخاذ إجراءات إدارية قانونية (الغرامة المالية، إعادة التفتيش، تصحيح وضع) حيال ثمان قضايا تموينية، وإحالة سبع قضايا أخرى إلى نيابة الصناعة والتجارة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، إضافة إلى تحرير ستة محاضر ضبط مخالفة لست منشآت تجارية رفضت السماح للجان من ممارسة عملية التفتيش.

 وجدد الخولاني التأكيد على أن فرق التفتيش تواصل حملات النزول الميداني إلى الأسواق والمحلات التجارية ومخازن الشركات والمستوردين وكبار تجار الجملة وذلك للتأكد من مدى صلاحية السلع والمواد الغذائية، وضبط المواد الغذائية المنتهية والفاسدة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات و الأسعار.
سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الصحة يؤكد أهمية التوعية بالتحصين الروتيني ضد مرض الكزاز الوليد
مصرع وإصابة عددا من مرتزقة العدوان بهجمات نوعية للجيش واللجان في الجوف
استهداف تجمع لمرتزقة العدوان بمنطقة صالة وتدمير طقم بالمعافر بتعز
استهداف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة بنجران وجيزان وسقوط قتلى وجرحى
صد زحف للغزاة والمرتزقة باتجاه يختل شمال المخا وتدمير آلية محملة بالمرتزقة
لجنة دعم الصحفيين تدين إيقاف مشاركة قناة المسيرة بمهرجان الإذاعات والتلفزيونات العربية
اتحاد الإعلاميين يدين إيقاف مشاركة قناة المسيرة بمهرجان الإذاعات والتلفزيونات العربية بتونس
هيئة المستشفى الجمهوري بصعدة تنظم حفل تكريم لمؤسسي قسم العناية المركزة
القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك تجمعات ومواقع العدو السعودي بجيزان وعسير
مكتب أوقاف مديرية شمر بحجة ينظم لقاء لخطباء وعلماء المديرية
العدوان السعودي على اليمن
استهداف تجمع لمرتزقة العدوان بمنطقة صالة وتدمير طقم بالمعافر بتعز
[27/أبريل/2017]
استهداف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة بنجران وجيزان وسقوط قتلى وجرحى
[27/أبريل/2017]
صد زحف للغزاة والمرتزقة باتجاه يختل شمال المخا وتدمير آلية محملة بالمرتزقة
[27/أبريل/2017]
القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك تجمعات ومواقع العدو السعودي بجيزان وعسير
[27/أبريل/2017]
استهداف تجمعات وتحصينات مرتزق العدوان في جبل جرة بتعز
[27/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by