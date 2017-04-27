مكتب صناعة العاصمة يضبط عدد كبير من المخالفات التموينية [28/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

أتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خلال الأسبوع الماضي نحو اثنين طن و380 كجم زبادي وحقين وعصائر ومواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.



وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خالد الخولاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق الميدانية التابعة للمكتب ضبطت خلال الفترة من 22 وحتى 26 أبريل الجاري في مديريات الأمانة العشر العديد من المخالفات التموينية والغذائية.. مشيراً إلى أن المخالفات شملت بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتالفة ومخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام الآدمي ومنها لا تحمل تاريخ صلاحية وأخرى سيئة التخزين.



ولفت إلى أن الفرق الميدانية ضبطت وحرزت خلال الفترة ذاتها قرابة 464 كرتون حليب وأجبان وكيك وبسكويت ومشروبات غازية منوعة وتمر مخالف للمواصفات اليمنية في فترة الصلاحية وزيت مشكوك فيه وبطاقة البيان عبارة عن لاصق سهل التزوير، ومكرونة ماجي تالفة وغير صالحة للاستهلاك وشامبوهات منتهية الصلاحية.



وبين مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة أنه تم اتخاذ إجراءات إدارية قانونية (الغرامة المالية، إعادة التفتيش، تصحيح وضع) حيال ثمان قضايا تموينية، وإحالة سبع قضايا أخرى إلى نيابة الصناعة والتجارة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، إضافة إلى تحرير ستة محاضر ضبط مخالفة لست منشآت تجارية رفضت السماح للجان من ممارسة عملية التفتيش.



وجدد الخولاني التأكيد على أن فرق التفتيش تواصل حملات النزول الميداني إلى الأسواق والمحلات التجارية ومخازن الشركات والمستوردين وكبار تجار الجملة وذلك للتأكد من مدى صلاحية السلع والمواد الغذائية، وضبط المواد الغذائية المنتهية والفاسدة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات و الأسعار.

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