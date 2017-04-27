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آخر تحديث: الجمعة، 28 - أبريل - 2017 الساعة 03:15:02م
وزير الصحة يؤكد أهمية التوعية بالتحصين الروتيني ضد مرض الكزاز الوليد
أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ أهمية التوعوية بالتحصين الروتيني ضد مرض الكزاز الوليد للفتيات والنساء في عمر 15-49 عاما.
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وزير الصحة يؤكد أهمية التوعية بالتحصين الروتيني ضد مرض الكزاز الوليد
[28/أبريل/2017] صنعاء - سبأ: تقرير /مهدي البحري

 أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ أهمية التوعوية بالتحصين الروتيني ضد مرض الكزاز الوليد للفتيات والنساء في عمر 15-49 عاما.

 وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية التحصين للفئة المستهدفة من الفتيات والنساء لوقاية المجتمع عبر حماية المواليد من الإصابة بهذا المرض القاتل طوال الأسابيع الأولى من أعمارهم من خلال اكتسابهم مناعة من أمهاتهم المحصنات إلى جانب تأمين الوقاية الكافية لهن.

 وقال "ومن واقع المسؤولية الوطنية في الحد من مخاطر مرض الكزاز الوليدي المهدد صحة وسلامة المواليد وأمهاتهم فإنه سيتم تنفيذ أنشطة التحصين الروتيني ضد هذا المرض لنصون به مجتمعنا من آلام وويلات الإصابة بهذا المرض القاتل التي يمكن الوقاية منها بالتحصين وقد يستحيل علاجها".

 ولفت إلى أن الوزارة تكثف حاليا التوعية بالتحصين الروتيني ضد مرض الكزاز الوليد للفتيات والنساء باعتباره مسؤولية جماعية.

 وبحسب الدكتور بن حفيظ فإن استراتيجيات التخلص من مرض الكزاز الوليدي تهدف إلى رفع  نسبة التغطية بالتحصين الروتيني للنساء الحوامل.. ونسبة التغطية للنساء في عمر ما بين 15 و49 عاماً، وتعزيز خدمات الولادة النظيفة، بالإضافة إلى تفعيل نظام الترصد للإبلاغ عن كل حالة مشتبهة، وتأسيس برنامج تطعيم مدرسي.

 ودعا وزير الصحة العامة والسكان كافة وسائل الإعلام (المرئية، المقروءة، المسموعة)، ووزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، والمنظمات الشبابية والاتحادات النسائية، على مختلف المستويات، لتأدية دورهم ومساندة ومؤازرة أنشطة التحصين الروتيني بما يعزز النجاح وتحقيق النتائج المرجوة.

  وأضاف "لا بد من إيلاء الحشد الجماهيري أولوية كبيرة، في إطار تقديم المعلومات الأساسية حول مرض الكزاز الوليدي، وتوضيح خطورته على المواليد والنساء، وأهمية الولادة النظيفة ووسائلها السليمة، وأهمية التحصين ضد هذا المرض القاتل، كي تشكل حافزاً للناس عموماً، وكذا للفتيات والنساء المستهدفات من سن 15 وحتى 49سنة للتطعيم ضد الكزاز.

 وقال "إن الكثير من المواطنين والمواطنات لا يعرفوا حقيقة هذا المرض الضار، فلو عرفوه بحصولهم على المعلومات اللازمة عنه لن يمانعوا أو يتخلوا عن التحصين".. مشيرا إلى أهمية  تفاعل المجالس المحلية بصفتها مسؤولة عن المجتمع وراعية لمصالحه، وكذلك القياديين وصناع القرار في أوساط المجتمع من مشايخ وأعيان ووجهاء وعلماء دين وخطباء وتربويين يتحملون جزء من هذه المسؤولية في التوجيه والإرشاد والإقناع.

 وأكد الدكتور بن حفيظ  أن التحصين سواءً للأطفال دون العام من العمر وللنساء في سن الإنجاب أمر ضروري لتعزيز صحتهم وصون المجتمع من آلام وويلات الإصابة بالأمراض القاتلة التي يمكن الوقاية منها بالتحصين وقد يستحيل علاجها، ومنها مرض الكزاز الوليدي.

 إلى ذلك أوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكان أن مرض الكزاز الوليدي مرض تنقله جراثيم بكتيريا واسعة الانتشار في البيئة وذات قدرة وكفاءة في إصابة البشر وعلى رأسهم المواليد والأمهات مهددة حياتهم.

  وأشار إلى أن سهولة انتقال هذا الداء إلى الإنسان يعود إلى تعرضه لجرح أو لإصابة غائرة من أداة حادة ملوثة، ومن ذلك أيضا استخدام أداة حادة غير معقمة أثناء قطع الحبل السري أو عند الختان، إلى جانب أن التلوث بهذه الجراثيم يسري عبر المواد الملوثة للجروح كالأتربة أو الغبار أو المواد غير المعقمة التي اعتاد البعض على مداواة الجروح بها أو لمداواة الحبل السري بالنسبة للمواليد، حيث تتخذها بكتيريا الكزاز ملجأ للعيش متأهبة لغزو جسم الإنسان متى نفذت عبر تلك الجروح.

  وحسب التقرير فإن حصيلة الإصابة بمرض الكزاز والوفيات الناجمة عنه مرتفعة بين الأمهات والمواليد، حيث أن ما يربوا عن 450 ألف طفل رضيع خلال الأسابيع الأربعة الأولى من العمر يلقون حتفهم في العالم سنويا جراء الإصابة بهذا الداء الوخيم.

  وأكد التقرير أهمية أن التطعيم ضروري ضد مرض الكزاز لكل من يتراوح عمرها بين 15 و49سنة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، حاملاً أو غير حامل.. لافتا إلى أن التحصين الروتيني ضد الكزاز عبارة عن خمس جرعات لتكتسب النساء مناعة مدى الحياة واللقاح متوفر مجانا في جميع المرافق الصحية.

 وأشار إلى أن معادلة الوقاية من الكزاز الوليدي للأمهات والمواليد تعتمد على الولادة النظيفة وتحصين النساء من عمر 15 و49سنة ضد الكزاز بكامل جرعاته الخمس، وأن الاحتفاظ بكرت التطعيم أمر ضروري جداً يتيح للمرأة تذكر كم جرعةٍ أخذت واستكمال جرعات لقاح الكزاز كاملة في مواعيدها.. مشيراً إلى أهمية  تطعيم جميع النساء في سن الإنجاب وخاصة النساء الحوامل بلقاح الكزاز ليعطي مناعة مدى الحياة ويؤمن حماية للمواليد من الإصابة بالكزاز مدة شهرين بعد الولادة.
سبأ
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