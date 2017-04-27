مصرع وإصابة عددا من مرتزقة العدوان بهجمات نوعية للجيش واللجان في الجوف [28/أبريل/2017] الجوف - سبأ:

نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات نوعية على مواقع للمرتزقة بمناطق مزوية وصفر الحنايا بمديرية المتون موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان اقتحمت مواقع للمرتزقة بمناطق مزوية وصفر الحنايا بالأطراف الشرقية لمديرية المتون وكبدتهم عددا من القتلى والجرحى في صفوفهم، مشيراً إلى احتراق آلية عسكرية للمرتزقة في قصف صاروخي استهدف تجمعاتهم شرق المتون.

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