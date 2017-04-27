محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استهداف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة بنجران وجيزان وسقوط قتلى وجرحى نجران - سبأ :



استهدف الجيش واللجان الشعبية بقصف صاروخي ومدفعي اليوم تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة بنجران وجيزان.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمع للمرتزقة أمام مرتفعات رشاحة بنجران.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مواقع عاكفة ونهوقة وذور عين بنجران بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة.



وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف جرافة حال بنائها تحصيات في موقع الكرس بجيزان.

سبـأ [27/أبريل/2017]سبـأ