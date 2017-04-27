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لجنة دعم الصحفيين تدين إيقاف مشاركة قناة المسيرة بمهرجان الإذاعات والتلفزيونات العربية
[27/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :

 أدانت لجنة دعم الصحفيين مكتب اليمن ما تعرضت له قناة المسيرة اليمنية من إيقاف مشاركتها في مهرجان الإذاعات والتلفزيونات العربية المقام حاليا في الجمهورية التونسية.

ودعت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إتحاد الإذاعات والتلفزة العربية إلى الرجوع عن قراره الناتج عن الضغوطات التي مارسها النظام السعودي بحق قناة المسيرة.

وأكدت اللجنة على أهمية الإلتزام بالأخلاقيات المهنية وعدم الرضوخ للضغوطات السياسية والتوجهات البعيدة عن المواثيق الدولية والمبادئ التي قامت عليها المؤسسات والمنظمات العاملة في المجال الحقوقي والإعلامي.

كما دعت لجنة دعم الصحفيين مكتب اليمن، جميع المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في المجال الحقوقي والإعلامي إلى إعلان التضامن الواضح والصريح مع قناة المسيرة الفضائية تجاه ما تعرضت له من إجراء تعسفي والضغط على اتحاد الإذاعات والتلفزة العربية إلى الرجوع عن القرار وتحمل المسئولية لإنجاح المهرجان.

سبـأ
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