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هيئة المستشفى الجمهوري بصعدة تنظم حفل تكريم لمؤسسي قسم العناية المركزة
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هيئة المستشفى الجمهوري بصعدة تنظم حفل تكريم لمؤسسي قسم العناية المركزة
[27/أبريل/2017] صعدة - سبأ :

 نظمت هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة صعدة اليوم حفل تكريم لمؤسسي قسم العناية المركزة بالمستشفى بمناسبة مرور عامين على تأسيس القسم والذي تأسس بجهود ذاتية ودعم من قيادة السلطة المحلية والخيرين من أبناء المجتمع.

وفي الحفل أشار محافظ المحافظة محمد جابر عوض إلى أهمية قسم العناية المركزة بالنسبة للمستشفى الجمهوري ..مشيدا بالدور الذي يقدمه القسم برعاية مؤسسه الأول الدكتور عبدالعزيز الديلمي الذي أسهم بشكل بارز في تأسيس القسم واستمرار عمله في ظل العدوان السعودي الأمريكي.

ونوه بدور قسم العناية المركزة في إنقاذ حياة المواطنين الذي استهدفهم طيران العدوان في منازلهم ومزارعهم بمختلف الأسلحة المحرمة دوليا.. لافتا إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس لمبنى هيئة المستشفى ومدينة الحسين الشهيد الطبية.

فيما استعرض نائب رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بصعدة الدكتور عبدالعزيز الديلمي البدايات الأولى لنشأة قسم العناية والتي بدأت بسرير واحد في غرفة بجوار قسم الطوارئ والذي اصبح اليوم يستقبل أكثر من خمسين حالة شهريا رغم الحصار والعدوان.

وأشاد بدور كادر القسم من أطباء ومساعدي أطباء وفنيين وممرضين وما يبذلونه من جهود في سبيل إنقاذ حياة الكثير من المرضى أغلبهم ضحايا غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي .

وفي ختام الحفل كرم قسم العناية المركزة قيادة المحافظة وعلى راسها محافظ المحافظة ومؤسس القسم الدكتور الديلمي ومن كان لهم دور بارز في استمرار عمل القسم على مدى أكثر من عامين من العدوان.

حضر الحفل وكيل المحافظة صالح عقاب ورئيس هيئة المستشفى الجمهوري بصعدة الدكتور محمد حجر ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالاله العزي وعدد من الدكاترة بالمستشفى .
سبـأ
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