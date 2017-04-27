محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك تجمعات ومواقع العدو السعودي بجيزان وعسير جيزان - سبأ :



واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم دك مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته في جيزان وعسير وميدي محققة إصابات مباشرة .



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت مواقع الكرس والدخان ومواقع في الخوبة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لجنود العدو السعودي في الربوعة ومعسكر الثورين بعسير بالإضافة إلى استهداف مرتزقة العدو السعودي شمال صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة .

سبـأ [27/أبريل/2017]سبـأ