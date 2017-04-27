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مكتب أوقاف مديرية شمر بحجة ينظم لقاء لخطباء وعلماء المديرية
[27/أبريل/2017]
حجة - سبأ :

 نظم مكتب الاوقاف والإرشاد بمديرية قفل شمر محافظة حجة اليوم لقاء موسع، ضم علماء وخطباء المديرية بحضور السلطة المحلية والمشائخ تحت شعار "عامين من الصمود في مواجهة العدوان السعودي الامريكي ".

وفي اللقاء حيا مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة يحيى جحاف صمود وثبات الشعب اليمني على مدى العامين الماضيين .. مستعرضا مجازر وجرائم العدوان الغاشم وما أحدثه من تدمير ممنهج إستهدف البشر والشجر والحجر.

وأشاد بصمود أبناء مديرية قفل شمر في مواجهة العدوان والذين كانوا ومازالوا في مقدمة الصفوف سواء في الحشد والتعبئة أو رفد الجبهات بالرجال والمال وقوافل الدعم .. مؤكدا أهمية دور العلماء في التوعية بمخاطر العدوان ومخططاته الإجرامية .

فيما أكد علماء وخطباء المديرية أن التصدي للعدوان واجب ديني يتطلب الوقوف في مواجهته من قبل كافة أبناء اليمن .. مشيدين بما يتحلى به أبناء المديرية من روح وحرص على رفد جبهات العزة والشرف بالرجال والمال والقوافل الغذائية .

ودعا العلماء والخطباء إلى تضافر الجهود والوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان والتصدي للغزاة والمعتدين.

سبـأ
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