رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأهلي يستعيد صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة بفوزه على أهلي الحديدة صنعاء - سبأ :



استعاد فريق أهلي صنعاء صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة لكرة القدم، بفوزه على ضيفه أهلي الحديدة بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن الجولة الرابعة من البطولة التي ينظمها نادي 22 مايو بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



أنهى الأهلي الشوط الأول متقدماً بهدف عبر مهاجمه محمد الدريبي عند الدقيقة 45، قبل أن يضيف الأهلي هدفين في دقيقتين 62 و 63 بواسطة أبو بكر النزيلي وأحمد جوبح.



وعزز أهلي صنعاء الذي يقوده كابتن الأهلي والمنتخب الوطني سابقاً علي النونو النتيجة بالهدف الرابع عن طريق مدافعه ياسر الزبيدي في الدقيقة 76، لكن لاعب أهلي الحديدة جلال القطاع قلص النتيجة بتسجيله هدف فريقه الوحيد قبل انتهاء الشوط الثاني والمباراة بأربع دقائق.



بهذا الفوز الثمين تربع أهلي صنعاء على صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من أربع مباريات فوز، في حين ظل أهلي الحديدة في المركز الثالث مؤقتاً بأربع نقاط.



وتختتم منافسات الجولة الرابعة التي تقام مبارياتها على ملعب نادي وحدة صنعاء، غدا الجمعة بلقاء وحيد يجمع منتخب عمران الخامس برصيد نقطة فقط مع متذيل الترتيب شعب صنعاء بنفس الرصيد لكنه يتخلف عن منتخب عمران بفارق الأهداف.



يذكر أن لجنة المسابقات بالبطولة أقرت أمس إيقاف لاعب فريق 22 مايو حمير المصري إلى نهاية البطولة بسبب محاولة اعتدائه على الحكم أمين ردمان عقب إنتهاء مباراة 22 مايو وضيفه فتح ذمار ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لمثلها.



كما أقرت اللجنة إقامة جميع مباريات المجموعة ذاتها الخميس القادم في وقت واحد بهدف تساوي الفرص لجميع الفرق، حيث يستضيف ملعب نادي 22 مايو مباراة المتصدر شعب إب برصيد 12 نقطة ومضيفه 22 مايو الرابع بخمس نقاط.



ويحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء لقاء العروبة الوصيف بست نقاط مع اليرموك الثالث بخمس نقاط، فيما يستقبل ملعب نادي أهلي صنعاء لقاء شباب البيضاء الخامس بأربع نقاط مع فريق فتح ذمار متذيل الترتيب برصيد نقطة فقط.

سبـأ [27/أبريل/2017]سبـأ