محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام دورة تطوير المنتج في التمويل الأصغر بصنعاء





اختتمت بالعاصمة صنعاء اليوم دورة تدريبية خاصة بتطوير المنتج، نظمتها على مدى خمسة أيام شبكة اليمن للتمويل الأصغر بتمويل الصندوق الإجتماعي للتنمية.



هدفت الدورة إلى تمكين 18 متدربا ومتدربة من مؤسسات التمويل الأصغر بمحافظات صنعاء وعدن وحضرموت وأبين، من دراسة وتنفيذ خطط لتطوير المنتجات المالية في مؤسسات التمويل الأصغر والحصول على أهم المفاهيم والوسائل لتطوير المنتجات.



وتلقى المشاركون مهارات علمية عن تطوير المنتجات في مؤسسات التمويل الأصغر، وتطوير المنتجات في مؤسسة التمويل الأصغر، ومراحل تطوير المنتج، ومرحلة الدراسة السوقية الأولية للمنتج، ومرحلة التصميم الأولي ووضع الخطة، ومرحلة التصميم الداخلي للمنتج، ومرحلة التجربة والإطلاق للجمهور والتقييم.

سبأ [27/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ