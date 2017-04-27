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  رياضة
مايو يفوز على الوحدة ويتوج ببطولة كأس الوحدة لكرة السلة في فئة الأشبال
[27/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


توج فريق 22 مايو بلقب بطولة كأس الوحدة لكرة السلة في فئة الأشبال، بفوزه على مضيفه الوحدة بنتيجة 44 مقابل 31 ، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب نادي وحدة صنعاء في إطار مباريات الدور الثالث من البطولة التي ينظمها نادي 22 مايو بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

تعادل الفريقان خلال الفترة الأولى 2/2، قبل أن يحسم مايو الفترة الثانية بواقع 15 / 9، لكن الوحدة حسم الفترة الثالثة 16 / 11، ليعود مايو ويحقق الفترة الرابعة بمحصلة 16 / 4، ليفوز في النتيجة النهائية 44 / 31.

بهذا الفوز الثمين توج فريق 22 مايو بلقب البطولة قبل إنتهاء الدور الثالث والرابع بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة مع تبقي مباراتين له، في حين ظل وحدة صنعاء ثالثاً بست نقاط ويأتي فريق الشرطة في المركز الثاني بسبع نقاط.

ويشارك في بطولة فئة الأشبال ثلاث فرق هي 22 مايو ، الشرطة ، والوحدة تنافست ذهاباً وإيابا من أربعة ادوار.

وتقام غداً الجمعة مباراة فقط في فئة المختلط (كبار وناشئين) حيث يلتقي وحدة صنعاء المتصدر بست نقاط مع ضيفه الشرطة الوصيف بخمس نقاط وذلك في إياب البطولة.

سبأ
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