محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التربية يكرم أوائل الجمهورية بثانوية جمال عبدالناصر بأمانة العاصمة





كرم وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي اليوم أوائل الجمهورية من طلاب ثانوية جمال عبدالناصر المتفوقين بمديرية التحرير وأوائل الثانوية على مستوى أمانة العاصمة وكادرها التعليمي.



وفي التكريم الذي حضره وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات.. أكد وزير التربية والتعليم أن بناء الوطن وإزدهاره وتقدمة في كافة المجالات، مرهون بالتعليم الصحيح للطلاب أجيال الحاضر والمستقبل .. لافتاً إلى أن الوطن يعلق آمال كبيرة على المبدعين والمتفوقين من أوائل الجمهورية وغيرهم.



وأشار إلى أن الوطن مستهدفا في بنيته التحتية والتعليمية والصحية والخدمية وفي سيادته واستقراره .. لافتا إلى أن الوطن في مواجهة تاريخية وحقيقية تحتم على الجميع تكاتف وتوحيد الجبهة الداخلية ودعم الجبهات.



كما أكد الوزير الحوثي حرص واهتمام الوزارة بالتعليم والكادر التربوي.. مشيدا بجهود ودور المعلمين واهتمام آباء وأمهات الطلاب الأوائل والمتفوقين بأبنائهم.



فيما أشادت كلمة مدير مدرسة جمال عبدالناصر ورئيس مجلس الآباء والأمهات بمديرية التحرير، بإهتمام ودعم قيادة وزارة التربية والتعليم للمتفوقين والمبدعين من الطلاب.



بدورها أعربت كلمة أوائل الجمهورية بثانوية جمال عبدالناصر التي ألقاها الطالب محمد الماوري، عن الشكر والتقدير لقيادة وزارة التربية والمدرسة وكادرها التعليمي وأهاليهم على تشجيعهم وتحفيزهم ودعمهم.



وأكدت إستمرار التعليم والوصول إلى مراحل عالية من التعليم العالي بما يمكنهم من بناء الوطن والنهوض به في مختلف المجالات.



تخلل التكريم الذي حضره وكيل أمانة العاصمة لقطاع التعليم والشباب زياد الرفيق ومدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة محمد الفضلي وعدد من المعنيين، فقرات إنشادية ومسرحية، عكست أهمية التعليم في تقدم الشعوب وتطورها.



يذكر أن عدد أوائل الجمهورية من طلاب ثانوية جمال عبدالناصر ستة وعدد 27 من أوائل الطلاب والطالبات بأمانة العاصمة.

سبأ [27/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ