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إتحاد نساء اليمن بالمحويت يستكمل المرحلة الثالثة من توزيع حقيبة الكرامة للنازحات
[27/أبريل/2017] المحويت - سبأ:


استكمل إتحاد نساء اليمن بمحافظة المحويت المرحلة الثالثة من توزيع حقيبة الكرامة الخاصة بمستلزمات النظافة الشخصية للنازحات جراء العدوان السعودي الأمريكي .

وأوضحت رئيسة إتحاد نساء اليمن بالمحويت إبتسام الصنعاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن توزيع الحقائب يأتي في إطار حملة حقيبة الكرامة التي تستهدف دعم الأسر النازحة والمتضررين جراء العدوان في عدد من مديريات المحافظة.

وأكدت أن الحملة إستهدفت خلال المرحلة الثالثة توزيع ثلاثة آلاف حقيبة مستلزمات نظافة متكاملة مقدمة من إتحاد نساء اليمن بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان لتخفيف الأوضاع المعيشية للأسر المتضررة والنازحة جراء العدوان.

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