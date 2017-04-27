محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين عام محلي أمانة العاصمة يفتتح قاعة الأنشطة الطلابية بمدرسة الرشيد





افتتح أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان اليوم، قاعة الأنشطة الطلابية بمدرسة الرشيد الحديثة فرع اللغة الإنجليزية بمديرية معين.



وفي الإفتتاح أشاد أمين عام محلي أمانة العاصمة بجودة ومستوى التدريس العالي لمدارس الرشيد الحديثة في مختلف مديريات الأمانة وما تمتلكه من كادر تربوي متمكن وكذا تجهيزات مبانيها المتطورة وحداثة الوسائل التعليمة التي تعمل بها .. متمنياً النجاح لمدارس الرشيد والإسهام في تطوير وتحسين جودة التعليم بالعاصمة.



وأكد على كافة المدارس الحكومية والخاصة الإهتمام بالعملية التعليمية وإستمرار تطوير الأداء بما يسهم في إعداد أجيال مثقفة وواعية متسلحة بالعلم وقادرة على بناء وتنمية الوطن.



بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة مدارس الرشيد الحديثة بالأمانة فيصل الزبيري، اهتمام قيادة السلطة المحلية بالأمانة بأنشطة مدارس الرشيد .. موضحا أن هناك خمسة فروع لمدارس الرشيد بمديريات الأمانة يصل عدد الطلاب إلى أربعة آلاف طالب وكذا كادر تعليمي كبير.



تخلل الإفتتاح أنشطة تعليمية وإبداعية وترفيهية وغيرها قدمها طلاب المدرسة.

سبأ [27/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ