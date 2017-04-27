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كوريا الشمالية توافق لأول مرة على استضافة خبيرة حقوقية أممية
[27/أبريل/2017]
بيونغ يانغ- سبأ:
 وافقت كوريا الشمالية على استضافة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة في أول مرة توافق فيها على استقبال خبير أممي مختص في مجال حقوق الإنسان.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان له اليوم الخميس أن "كاتالينا ديفانداس-آغيلار ستصل إلى الدولة الشيوعية الأربعاء المقبل بعد تلقيها دعوة من بيونغ يانغ".

وأضاف البيان إن الزيارة "ستكون الأولى على الإطلاق التي يجريها خبير مستقل معين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وكان المجلس قد اتهم كوريا الشمالية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتوقيف ما يقارب 120 ألف شخص في معسكرات اعتقال بظروف قاسية.

وقاطع نظام كوريا الشمالية الشهر الماضي جلسة عقدها المجلس للتدقيق في سجله الحقوقي.. معتبرا أن عمله هو عبارة عن "هجوم سياسي" ضده.

واعتبرت ديفانداس-آغيلار أن الزيارة المقبلة تشكل فرصة مهمة لدراسة الوضع في البلد مع التركيز تحديدا على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت إن "زيارتي المقبلة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تشكل فرصة رئيسية لمعرفة الحقائق والقوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقات بشكل مباشر".

وصادقت بيونغ يانغ في ديسمبر الماضي على معاهدة دولية بشأن حقوق ذوي الإعاقات.

وأوضحت المقررة الأممية أنها ستنظر في التحديات والفرص التي تواجهها الحكومة في تنفيذ المعاهدة.

وخلال مهمتها التي ستستمر 6 أيام، ستزور الخبيرة بيونغ يانغ ومحافظة هوانغاي الجنوبية.. وفي اليوم الأخير لزيارتها، ستعقد مؤتمرا صحفيا في العاصمة، وفقا للأمم المتحدة.

سبأ
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