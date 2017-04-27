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آخر تحديث: الخميس، 27 - أبريل - 2017 الساعة 06:36:04م
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محافظة إب تحيي الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين الحوثي
[27/أبريل/2017]
إب - سبأ:
أحيت محافظة إب اليوم الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي .

وفي الفعالية التي حضرها وكلاء المحافظة والقيادات الأمنية والعسكرية والمدنية أشار وكيل المحافظة علي بن علي النوعة في كلمة السلطة المحلية إلى مشروع الشهيد القائد في مقارعة الظالمين والطغاة والمستقبلين .. مشيرا إلى أن الشهيد حمل المسؤولية تجاه الأمة سعيا منه لتحقيق الحرية والعزة لأبناء الأمة.

وبين أن الشهيد القائد تصدى لمؤامرات الأعداء .. وقال " نحن على درب الحق والحرية ماضون وعلى إستعداد لمواجهة العدوان بكل قوة وثبات ".

فيما ألقيت كلمات عن العلماء ألقاها محمد المتوكل وكلمة عن الأكاديمين للدكتور عبدالله الشيخ أشادت بمناقب ومآثر الشهيد القائد والمظلومية التي تعرض لها وقضية الأمة التي ناضل من أجلها وضحى بحياته منتهجا طريق القرآن الذي يعد الدستور الإلهي للجميع.

تخلل الفعالية قصيدتان الأولى بعنوان "هيهات منا الذلة" للشاعر جميل الكامل والثانية بعنوان "وفاء للشهيد القائد" للشاعر عبدالقادر البناء، وفقرات إنشادية لفرقة الظهار وفرقة جبلة وإسكتش قصير لزهرات مدارس مديرية الظهار تأليف ناصر الشيبة.

سبأ
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