ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 27 - أبريل - 2017 الساعة 06:36:04م
إرتفاع حصيلة خسائر مرتزقة العدوان بقصف معسكر كوفل بمأرب إلى 30 بين قتيل وجريح
إرتفعت حصيلة خسائر مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بقصف صاروخي لتجمعاتهم بمعسكر كوفل بمديرية صرواح إلى 30 بين قتيل وجريح.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة فلسطينيين بالضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سبعة فلسطينيين من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (994 ) بقيمة 98 ملياراً و970 مليوناً و 870 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182،364) يوماً.
برشلونة ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بفوزه على اوساسونا
انفرد فريق برشلونة حامل اللقب بالصدارة مؤقتا بفوزه الكبير على ضيفه اوساسونا صاحب المركز الأخير 7-1 الليلة الماضية على ملعب كامب نو في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
كوريا الشمالية توافق لأول مرة على استضافة خبيرة حقوقية أممية
محافظة إب تحيي الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين الحوثي
كوريا الجنوبية: نشر نظام ثاد للدفاع الصاروخي يمضي بسلاسة
تكريم 92 معلما وطالبا الأوائل بمديرية بني حشيش بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
برشلونة ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بفوزه على اوساسونا
[27/أبريل/2017] مدريد – سبـأ:


انفرد فريق برشلونة حامل اللقب بالصدارة مؤقتا بفوزه الكبير على ضيفه اوساسونا صاحب المركز الأخير 7-1 الليلة الماضية على ملعب كامب نو في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 78 نقطة بالمركز الأول ، وتجمد رصيد اوساسونا عند 18 نقطة في المركز الاخير وبات أول الهابطين إلى الدرجة الثانية عقب فوز ليغانيس على ضيفه لاس بالماس بثلاثية نظيفة .

وارتقى ريال سوسييداد إلى المركز السادس مؤقتا بفوزه على مضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ليكون رصيد ريال سوسييداد 58 نقطة بفارق نقطتين عن اتلتيك بلباو الذي يستضيف ريال بيتيس اليوم في ختام الجولة ، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 40 نقطة في المركز الثاني عشر.

كما يلعب اليوم ايضا الافيس مع ايبار، واشبيلية مع سلتا فيغو.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوجه اتهاما لقوانغتشو الصيني بعد لافتة (كلاب بريطانيا)
سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا
الوحدة يفوز على الاتحاد ويعتلي صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة
اللاعب شفاينشتايغر يشجع إبراهيموفيتش على الانتقال للدوري الأمريكي
وزير الشباب يكرم منتخب الفروسية لتألقه في البطولة الدولية لالتقاط الاوتاد بعُمان
نادي برشلونة يقرر التخلص من ثلاثة لاعبين
ضربة ثلاثية للريال في مواجهة ديبورتيفو
لجنة العقوبات في الاتحاد الاسباني لكرة القدم توقف مدافع ريال مدريد راموس مباراة واحدة
إيجلز وجودة فوود إلى نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
الروسي غاباشفيلي يبلغ ثاني أدور بطولة أنينج الصينية للتنس
العدوان السعودي على اليمن
نازحو المخا بمديرية الحوك يطالبون الأمم المتحدة بتوفير مواد الإيواء والغذاء
[27/أبريل/2017]
طيران العدوان يشن 4 غارات على مديرية سنحان وبني بهلول
[27/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي الأمريكي يواصل غاراته باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً
[27/أبريل/2017]
وزارة حقوق الإنسان تعبر عن اسفها لتغييب الأسباب الحقيقية للكارثة الإنسانية باليمن بمؤتمر المانحين
[26/أبريل/2017]
مقتل جنديين سعوديين وإعطاب آليتين عسكريتين بعسير
[26/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by