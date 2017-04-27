رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل برشلونة ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بفوزه على اوساسونا





انفرد فريق برشلونة حامل اللقب بالصدارة مؤقتا بفوزه الكبير على ضيفه اوساسونا صاحب المركز الأخير 7-1 الليلة الماضية على ملعب كامب نو في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وارتفع رصيد برشلونة إلى 78 نقطة بالمركز الأول ، وتجمد رصيد اوساسونا عند 18 نقطة في المركز الاخير وبات أول الهابطين إلى الدرجة الثانية عقب فوز ليغانيس على ضيفه لاس بالماس بثلاثية نظيفة .



وارتقى ريال سوسييداد إلى المركز السادس مؤقتا بفوزه على مضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ليكون رصيد ريال سوسييداد 58 نقطة بفارق نقطتين عن اتلتيك بلباو الذي يستضيف ريال بيتيس اليوم في ختام الجولة ، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 40 نقطة في المركز الثاني عشر.



كما يلعب اليوم ايضا الافيس مع ايبار، واشبيلية مع سلتا فيغو.

سبأ [27/أبريل/2017] مدريد – سبـأ:سبأ