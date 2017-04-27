[27/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
كرم مكتب التربية والتعليم بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء اليوم 92 معلما وطالبا بعزلة الأبناء بوادي السر بدعم برنامج الشراكة العالمية تحت شعار " عامين من الصمود" .
وأشارت كلمات عن السلطة المحلية بالمديرية والمكرمين إلى أهمية التكريم في تحفيز المعلمين والطلاب في التحصيل العلمي .. مشيدة بدور المعلمين والطلاب وصمودهم في إستمرار العملية التعليمية رغم إستمرار العدوان والقصف .
تخلل حفل التكريم فقرات إنشادية وتكريم 32 معلما ومعلمة من مدارس عزلة الأبناء و60 طالب وطالبة الأوائل في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، من مدرسة الصفاء والحنكة بوادي السر.
حضر التكريم نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية صبري القحم.
سبأ