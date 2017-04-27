عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 3 عسكريين في هجوم انتحاري على معسكر للجيش الهندي بولاية جامو وكشمير سريناجار- سبأ:

لقي ما لا يقل عن ثلاثة عسكريين بينهم ضابطان مصرعهم في هجوم انتحاري اليوم الخميس، من جانب مسلحين على معسكر للجيش الهندي بولاية جامو وكشمير.



وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن مسلحين لقيا مصرعهما أيضاً أثناء الهجوم بينما أصيب 5 عسكريين آخرين.



ونقلت عن ضابط شرطة القول: إن "فريقا من المتمردين المسلحين هاجموا معسكر وحدة مدفعية في منطقة بانجزام في كوبوارا".. مضيفاً "إنهم ألقوا قنابل يدوية وفتحوا النار عشوائيا قبل أن يقتحموا (المعسكر)".



الجدير ذكره أن 19 جنديا قتلوا في هجوم مماثل لمسلحين بمنطقة أوري في كشمير في سبتمبر الماضي.

سبأ [27/أبريل/2017]سبأ