محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يشرف على صلح قبلي لإنهاء قضية قتل بالمحافظة إب - سبأ:

أشرف محافظ إب عبد الواحد صلاح وعضو مجلس النواب أحمد النزيلي اليوم بمدينة إب على صلح قبلي لإنهاء قضية قتل بين أسرتي المنيعي والثلاتي من جانب وأسرة الشويب من جانب آخر والتي راح ضحيتها ثلاثة قتلى وجريح.



وأعلن أولياء الدم من الطرفين خلال الصلح القبلي الذي حضره عدد من قيادات السلطة المحلية بمديريتي الظهار والمشنة ومشائخ ووجهاء المحافظة، العفو العام والتنازل عن القضية التي حدثت قبل عدة أشهر.



وخلال الصلح والوفاق القبلي .. أشاد المحافظ صلاح بعفو أولياء الدم وتنازلهم عن القضية تقديرا للوضع الراهن الذي يمر به الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.



وأكد أن معالجة هذه القضية وطي صفحة الثأر بين الطرفين يأتي في إطار حل كافة القضايا والنزاعات بين أبناء المحافظة والعمل على التلاحم وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي والدفاع عن الوطن.



وأشار محافظة إب إلى أن حل هذه القضية وغيرها من القضايا التي تم حسمها خلال الفترة الماضية يأتي في إطار ترسيخ قيم المحبة والتسامح والحفاظ على الأمن والإستقرار وتعزيز السكينة العامة للمجتمع .. مثمنا المساعي الحميدة والخيرة التي بذلت من أجل وأد الفتنة وإستتباب الأمن بالمحافظة.



وقال " إن حل القضية وغيرها من القضايا خلال الفترة الماضية تأتي في ظل حرص وتفهم الجميع لحل الخلافات والإبتعاد عن كلما يعكر صفو الأمن والإستقرار بالمحافظة".



من جانبه أوضح عضو مجلس النواب النزيلي أحمد أن طي ملف القضية يأتي من منطلق حرص الجميع ووعيهم بضرورة تغليب مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة.



ودعا كافة أبناء الوطن إلى معالجة قضايا الثأر بالطرق السلمية بإعتبار هذه الظاهرة تتنافى مع عقيدة وأخلاق الشعب اليمني ساهمت وأضرت بأمن وإستقرار المجتمع.



فيما ثمن مشائخ وأعيان المديرية والأسر المعنية بالقضية، الجهود التي بذلتها قيادة المحافظة وكافة المحكمين في حل القضية وطي صفحتها للأبد.

سبأ [27/أبريل/2017]سبأ