محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بمناسبة الذكرى الـ 13 للشهيد القائد بمحافظة ريمة





نظم أبناء مديرية السلفية بمحافظة ريمة اليوم فعالية بمناسبة الذكرى الـ 13 للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي .



وفي الفعالية التي حضرها القيادات المحلية والتنفيذية والمجتمعية بالمديرية .. أكد وكيل المحافظة محمد الوسد أن فكر الشهيد القائد أسس مداميك العزة والكرامة للشعب اليمني وأعاد الاعتبار للأمة بل وللإنسانية قاطبة في ظل الهيمنة والاستكبار لدول العدوان.



وأشار إلى أهمية دور الشهيد في استنهاض الأمة وارتباطها بالثقافة القرآنية .. لافتا إلى أن الشهيد القائد تبنى وفق مشروعه القرآني المبدأ الأساسي في المساواة بين الناس وحرصه على وجوب تطبيقه.



فيما أشارت كلمات إلى إسهامات الشهيد القائد في المعالجات الحقيقية للأمة من خلال تقديم الرؤى البديلة من كتاب الله تعالى وإحياء القرآن الكريم في واقع الحياة وإعطاءه أولوية العمل بمختلف مجالات الحياة.



تخلل الفعالية عدد من القصائد الشعرية.



سبأ [27/أبريل/2017] ريمة – سبأ:سبأ