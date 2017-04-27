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  اقتصاد
ميركل تطالب بفرض التزامات مالية على بريطانيا في مستهل مفاوضات (بريكست)
[27/أبريل/2017] برلين- سبأ:


طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بضرورة أن يتم الحديث عن فرض "التزامات مالية" على لندن في مستهل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وبحسب وسائل الإعلام قالت ميركل، في بيانها الحكومي أمام البرلمان (البوندستاغ) اليوم الخميس، إن "هذه الالتزامات ستمتد أيضا إلى فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد".. محذرة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من أن تشغلها القضايا الداخلية وعلى رأسها خروج بريطانيا من الاتحاد عن التحديات الأخرى التي تواجه أوروبا.

وأضافت إن "الأزمات المجاورة لأوروبا، والتحديات الدولية مثل اللجوء والهجرة والجوع والتجارة العالمية وحماية المناخ هي أخطر من أن تسمح لأوروبا بالانشغال بنفسها فقط خلال العامين القادمين وبقضايا داخلية مثل قضية (بريكست)".

واعتبرت المستشارة الألمانية أن الدول الـ27 الباقية في الاتحاد الأوروبي "تعتزم الانتصار لمبادئها ومصالحها من أجل سكان هذه الدول البالغ عددهم نحو 450 مليون نسمة، فالأمر يتعلق بحياتنا في ألمانيا وفي أوروبا خلال السنوات والعقود المقبلة".

وكان خبراء ألمان قد أعلنوا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون التوصل إلى اتفاق سيكلف باقي الدول الأعضاء بمنطقة اليورو أموالا إضافية، خاصة ألمانيا التي قد تضطر لدفع مليارات إضافية من اليورو باعتبارها أكبر بلد مساهم في صناديق الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الخبراء، خلال جلسة استماع للجنة الأوروبية بالبرلمان الألماني، أن الاتحاد الأوروبي "لن يكون بحوزته وسائل قانونية لمطالبة بريطانيا بتسديد المدفوعات المستحقة غير المدفوعة، وهو ما يعني تكلفة إضافية على ألمانيا بصورة خاصة".

وتقدر بعض المؤسسات الأوروبية فاتورة المدفوعات غير المسددة التي قد تواجهها بريطانيا بما يتراوح بين 7.7 إلى 10 مليارات يورو.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد صرحوا مرارا بأنه يتعين على بريطانيا دفع حصتها العادلة من الفواتير قبل مغادرتها الاتحاد.

سبأ
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