محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أكثر من 140 مليون ريال إيرادات الواجبات الزكوية بصنعاء





بلغ إجمالي إيرادات الإدارة العامة للواجبات الزكوية بمحافظة صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري 140مليون و193ألف ريال بزيادة 68مليون و583 ألف عن الفترة نفسها من العام الماضي.



وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للواجبات الزكوية تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أن مديرية همدان سجلت أكبر مبلغ بتحصيل 43 مليون و401 ألف ريال تلتها مديريات الحيمة الداخلية بـ23 مليون و171 ألف ريال وسنحان وبني بهلول بـ 19 مليون و792 ألف ريال وبني حشيش بـ17 مليون و763 ألف ريال ومناخة بـ10 ملايين و765 ألف ريال.



وأشار التقرير إلى أن إيردات مديريات بني مطر بلغت ثمانية ملايين و367 ألف ريال وصعفان واثنين مليون و334 ألف ريال والحيمة الخارجية اثنين مليون و271 ألف ريال ، فيما بلغت إيردات المجالس المحلية في مديريات المحافظة مليون و43 ألف ريال



سبأ [27/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ