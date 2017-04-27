محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين عام محلي العاصمة صنعاء يدشن توزيع 309 كراسي لجرحى العدوان والمعاقين صنعاء - سبأ:

دشن أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان اليوم توزيع 309 كراسي متحركة وأجهزة تعويضية لجرحى العدوان السعودي الأمريكي والأشخاص ذوي الإعاقة.



وخلال توزيع الكراسي المقدمة من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين تحت شعار" عامان من الصمود والعطاء" .. أكد أمين عام محلي أمانة العاصمة حرص السلطة المحلية بالأمانة على الإهتمام ورعاية جرحى الحرب والمعاقين.



وأشار إلى أن رعاية جرحى العدوان، يعد كأقل واجب يقدم لهم لما بذلوه من تضحيات في الدفاع عن الوطن وسيادته وعزة وكرامة أبناءه .. مشيدا بما يقدمه صندوق المعاقين من دعم ورعاية لجرحى العدوان والمعاقين.



بدوره ثمن المدير التنفيذي لصندوق المعاقين المهندس محمد الديلمي اهتمام ودعم أمانة العاصمة للصندوق وجرحى العدوان .. مؤكدا صمود وثبات قيادة صندوق المعاقين والعاملين فيه في مواجهة العدوان وتقديم الخدمات لشريحة المعاقين.



وقال " رغم الظروف المادية الصعبة والموارد المالية الشحيحة للصندوق فإن توزيع كرسي لجرحى الحرب والمعاقين يؤكد للعالم أننا صامدون وباقون على الأرض يد تدافع عن الوطن وأخرى تضمد الجرحى".



من جانبها استعرضت رئيسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان رجاء المصعبي ما نقلته المؤسسة من تقارير لكثير من المنظمات الإنسانية الدولية عن أوضاع صندوق المعاقين الصعبة وما يحتاجه بالضرورة من دعم للقيام بمهامه المطلوبة.



وثمنت مواقف وجهود الدول والشعوب والمنظمات ومن يسعى لإيقاف العدوان على اليمن ورفع الحصار الظالم على الشعب اليمني.



فيما أشاد مدير الإدارة العامة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بأمانة العاصمة عبدالله بنيان بجهود ودعم الصندوق المستمر لشريحة المعاقين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان الغاشم.

سبأ [27/أبريل/2017]سبأ