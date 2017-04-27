إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت أمر شمال الخليل





أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناشط الإعلامي محمد عوض، قولع: إن مواجهات اندلعت في منطقة (بيت زعته) أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع، بعد اقتحامهم بعض منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.



كما أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية على مدخل البلدة الرئيس، وأعاقت حركة المواطنين.



وتشهد بلدة بيت أمر إضرابا شاملا للتضامن مع الأسرى.

سبأ [27/أبريل/2017] الخليل - سبأ:سبأ