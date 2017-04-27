محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حفل تكريم أوائل الخريجين من أقسام وكليات جامعة صنعاء للعام 2015م صنعاء - سبأ:

أقيم بقاعة كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء اليوم حفل تكريم أوائل الخريجين من كافة الأقسام والكليات التابعة لجامعة صنعاء للعام 2015م.



وفي حفل التكريم الذي حضره وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور طه الهمداني وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام .. أشار وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي إلى أهمية الإحتفال بتكريم هذه الكوكبة من حملة مشاعل النور والعلم الذين تحدوا الصعاب وقهروا ظروف العدوان في التحصيل العلمي.



وأكد أن الوزارة وجامعة صنعاء ستقفان إلى جانب الخريجين في متابعة حقهم في التعيين كمعيدين بجامعة صنعاء كل في مجال إختصاصه أسوة بزملائهم السابقين .



وأشار الوكيل الشعيبي إلی أهمية إعادة النظر في التشريعات بجامعة صنعاء وإعادة تصحيحها بما يتوافق مع المصلحة العامة لتحسين وتطوير العملية التعليمية وتجويد نوعية المخرجات .



فيما أكد نائب رئيس جامعة صنعاء لشئون الطلاب الدكتور محمد شكري أهمية العمل على تحييد جامعة صنعاء من سياسة المحاصصة والمحسوبية والإلتزام بتنفيذ القانون.



وقال :" إذا أردنا معالجة مشاكل اليمن عامة وجامعة صنعاء خاصة علينا تصحيح مسار الدراسات العليا وإعلان مجانية التعليم العالي لتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية بين كافة شرائح المجتمع وخصوصا المتفوقين والمبدعين منهم".



وأكد الدكتور شكري أهمية دور أوائل خريجي كافة الأقسام والتخصصات بجامعة صنعاء في الإرتقاء بنوعية الخدمات والأنشطة التي تقدمها للمجتمع بإعتبار أن جامعة صنعاء تمثل الصرح العلمي الشامخ التي يتخرج منها معظم قيادات الدولة والمجتمع.



من جانبه قال عضو مجلس النواب ناجي القوسي" إنه سيدفع بقضية أوائل الخريجين بجامعة صنعاء إلی جدول أعمال المجلس ولجنة التعليم العالي بالمجلس بإعتباره محامي الطلاب ومحامي الشعب للحصول علی كافة حقوقهم التي كفلها القانون والدستور".



وأضاف " نطمح في التغيير الذي يحقق الأفضل وحماية أمن واستقرار المواطن، والدفاع عن عزة وكرامة الوطن ومقدراته من العدوان الغاشم ".



بدوره أشار الطالب محسن الميدان في كلمة الخريجين إلى ضرورة الإهتمام بالمتفوقين وتشجيعهم والأخذ بأيديهم نحو البناء والتنمية والتشييد .



تخلل الحفل الذي تم خلاله تكريم أوائل الخريجين بالشهادات التقديرية والجوائز العينية، وصلات فنية وإسكتش مسرحي لنجوم الكوميديا والدراما اليمنية.

سبأ [27/أبريل/2017]سبأ