محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة السلامة المدنية والمهنية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص صنعاء - سبأ:

اختتمت بالمستشفى اليمني الألماني اليوم دورة في مجال السلامة المدنية والمهنية نظمتها مصلحة الدفاع المدني بالتعاون مع شركة ماسترز للخدمات الصحية والسلامة المهنية.



تلقى 21 متدرباً ومتدربة من القطاع الصحي الحكومي والخاص على مدى 12 يوماً تدريبات عملية ونظرية في جانب السلامة المدنية وكيفية التعامل مع الكوارث والحوادث وغيرها, وكذا في جانب السلامة المهنية في محيط العمل والاحتياطات الواجب توافرها في المؤسسات والمرافق مثل طفايات الحريق والتهوية ومخارج السلامة وغيرها من الاحتياجات الضرورية في مرافق العمل.



وتضمنت الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول المعلومات الواجب الإلمام بها وكيفية التصرف أثناء الحريق وقواعد الإسعافات الأولية ألقاها عدد من المختصين في مصلحة الدفاع المدني.



وفي الاختتام أكد رئيس مصلحة الدفاع المدني العميد علي أحمد راصع أهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية في مجال السلامة المدنية خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بلادنا جراء العدوان لتعزيز الوعي في هذا الجانب وبما يعمل على تجنب الوقوع في المخاطر سواء الطبيعية أو غيرها.



وأشار إلى أن السلامة المدنية والمهنية تمثل أهمية كبيرة في حياة المجتمع ويجب أن يكون كل فرد من أفراد المجتمع ملماً بأسسها وقواعدها لأن ذلك يعمل على تقليل الوقوع في المخاطر في مختلف الظروف .. داعياً المشاركين في الدورة إلى إيصال ما تلقوه من معلومات في هذا الجانب إلى محيطهم العملي لتعميم الفائدة وتعزيز الوعي.

سبأ [27/أبريل/2017]سبأ