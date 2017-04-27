محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إقرار وثيقة السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية بصنعاء صنعاء - سبأ:

أقرت اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية اليوم بصنعاء، وثيقة السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية.



جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية بوزارة الشئون الإجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تزامنا مع اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية تحت شعار "تحسين جمع واستخدام بيانات الصحة والسلامة المهنية".



وفي افتتاح الورشة قالت وزيرة الشئون الإجتماعية والعمل- رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية فائقة السيد باعلوي" إن بلادنا تعمل على توفير الحماية والسلامة للعمال وهم يؤدون أعمالهم في مواقع العمل وفقا لقانون العمل الذي يلزم كافة المنشآت بتنفيذ التدبير الوقائية للصحة والسلامة في جميع أماكن العمل وتوفير بيئة عمل صحية".



وأكدت سعي اليمن لإعداد تشريع يحمي العمال من مخاطر العمل في المنشآت التي يعملون بها .. مبينة أن تعرض بلادنا لعدوان غاشم وظالم أدى إلى مخاطر أشد فتكا بإزهاق أرواح العمال وتدمير المنشآت على رؤوس العاملين فيها.



وأضافت " رغم العدوان الغاشم الذي تتعرض له بلادنا سنستمر في جهودنا وصمودنا في وجه العدوان وتقديم مزيد من التضحيات الباسلة ".



بدوره أوضح كبير مستشاري تعزيز الصمود في المناطق الريفية بمنظمة العمل الدولية هاشم حسن أن إقرار وثيقة السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية سيعزز رفع الوعي بأهمية الصحة والسلامة المهنية لدى أطراف العمل الثلاثة.. مبينا أن هناك مخاطر كبيرة تتعرض لها المصانع والمنشآت جراء الحرب على اليمن.



وأشار إلى أن الهدف من إقرار الوثيقة تحسين السلامة المهنية في مختلف الجهات المعنية والتوعية بمخاطر عدم التمسك بمبادئ الصحة والسلامة.



فيما اعتبر مدير عام إتحاد الغرف التجارية الصناعية محمد قفلة في كلمة عن القطاع الخاص والأمين العام المساعد لإتحاد نقابات عمال اليمن فضل العاقل، هذه الوثيقة خطوة وإستراتيجية مهمة في تعزيز حماية العمال من المخاطر التي تهدد صحتهم بأماكن العمل وكذا إلتزام أصحاب العمل بالمنشآت التجارية والصناعية بها تجنبا لكثير من الخسائر المادية والبشرية.

سبأ [27/أبريل/2017]سبأ