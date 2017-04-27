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آخر تحديث: الخميس، 27 - أبريل - 2017 الساعة 06:04:02م
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  رياضة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوجه اتهاما لقوانغتشو الصيني بعد لافتة (كلاب بريطانيا)
[27/أبريل/2017]
هونج كونج - سبأ:
 وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتهاما لقوانغتشو إيفرجراند الصيني بعدما رفعت جماهيره لافتة وحملت كلمات (الهلاك لكلاب بريطانيا) خلال مواجهة إيسترن بطل هونج كونج في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي.

ورفع المشجعون اللافتة التي كتب عليها (الهلاك لكلاب بريطانيا.. حطموا سم استقلال هونج كونج) خلال لقاء شهد فوز قوانغتشو 6-صفر على ممثل هونج كونج.

وتعرض قوانغتشو، الفائز بدوري الأبطال مرتين، لاتهامين من الاتحاد الآسيوي.. ويتعلق الأول بانتهاك لوائح الانضباط وميثاق الأخلاقيات ويتعلق الآخر بسوء تصرف المشجعين.

ووجه الاتحاد الآسيوي أيضا اتهاما لفريق كاواساكي فرونتيل بعدما رفعت جماهيره في كوريا الجنوبية علما يابانيا يعود لزمن الحرب خلال مباراة ضد سوون بلووينجز في دوري الأبطال.

وصادر مسئولو النادي هذا العلم، الذي استخدمه الجيش الإمبراطوري الياباني حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، من رجلين بينما ذكرت وكالة (كيودو) للأنباء أن مشجعين آخرين خرجوا من الاستاد في حراسة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي أيضا انتهاك النجمة اللبناني للوائح الانضباط فيما يتعلق بأحداث وقعت أمام الوحدات الأردني في كأس الاتحاد الآسيوي الأسبوع الماضي.

وذكرت تقارير أن جماهير النجمة أطلقوا هتافات طائفية خلال اللقاء.

سبأ
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