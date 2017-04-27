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آخر تحديث: الخميس، 27 - أبريل - 2017 الساعة 05:02:47م
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  اقتصاد
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[27/أبريل/2017]
مسقط - سبأ:
 ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (25ر15) نقطة وبنسبة (28ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (43ر5525) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (18ر5510) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(890) ألفًا و(447) ريالاً عمانيا مرتفعة بنسبة (1ر9) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (3) ملايين و(566) ألفًا و(75) ريالاً عمانياً.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (124ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (89ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (747) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (21ر19) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (332) ألف ريال عماني أي ما نسبته (55ر8) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (415) ألف ريال عماني وبنسبة (67ر10) في المائة.

سبأ
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