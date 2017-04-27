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مناقشة الصعوبات التي تعترض العملية التعليمية بمدارس مديرية الخبت بالمحويت
[27/أبريل/2017]
المحويت - سبأ:
 ناقش اجتماع تربوي بمديرية الخبت بمحافظة المحويت اليوم سير أداء المعلمين والإدارات المدرسية بالمديرية والصعوبات التي تواجهها العملية التعليمية.

وفي الاجتماع الذي ضم مدير مكتب التربية بالمديرية احمد العصيمي والمشرفين التربويين، استعرض مسئولي التوجيه التربوي والرقابة والتفتيش المالي والإداري، تقارير حول الصعوبات التي تواجهها مدارس المديرية والجهود المبذولة للتغلب عليها.

وأشاروا إلى أهمية تكامل الجهود من قبل السلطة المحلية وإدارات التربية والإدارات المدرسية للتغلب على الصعوبات.

وأكد مدير مكتب التربية أهمية تفعيل دور المتابعة والرقابة على الأداء لضمان استمرار العملية التعليمية في مختلف المدارس.. مبينا أن المعلمين أثبتوا حرصهم على الاستمرار في إداء رسالتهم وإسقاط رهانات العدوان في إيقاف العملية التعليمية.

سبأ
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