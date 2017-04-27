المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً فرانكفورت- سبأ:

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة والسياسة النقدية دون تغيير كما كان متوقعا اليوم الخميس ليستمر التحفيز غير المسبوق الذي يقدمه في ظل بقاء معدل التضخم دون المستهدف رغم تسارع النمو.



وذكرت وكالة أنباء (رويترز) أنه وبهذا يظل سعر الإيداع دون الصفر منذ 2014م ويخطط البنك لشراء سندات بما لا يقل عن 60 مليار يورو شهريا حتى ديسمبر على الأقل وذلك في مواجهة تضخم لا يكاد يذكر منذ سنوات.



وحافظ البنك المركزي على سعر ودائع ليلة واحدة، وهو سعر الفائدة الرئيسي حاليا، عند -0.40 في المائة وسعر إعادة التمويل الرئيسي الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد عند صفر في المائة وسعر الإقراض الحدي، وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لليلة واحدة، عند 0.25 في المائة.

سبأ [27/أبريل/2017]سبأ