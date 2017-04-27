محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نازحو المخا بمديرية الحوك يطالبون الأمم المتحدة بتوفير مواد الإيواء والغذاء الحديدة - سبأ:

نظم نازحون ونازحات مدينة المخا بمديرية الحوك محافظة الحديدة اليوم وقفة إحتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بالحديدة لمطالبة الأمم المتحدة بتوفير مواد الإيواء والغذاء بحسب مواثيق الأمم المتحدة.



وناشد المشاركون في الوقفة الأمم المتحدة في رسالة سلمت لمكتبها بالحديدة بسرعة توفير السكن والغذاء والدواء والماء بأماكن النزوح نظراً للأوضاع التي يعيشونها وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها المحافظة في شهر الصيف الذي تتضاعف حرارة الجو.



وطالب أبناء مدينة المخا الأمم المتحدة بالخروج عن الصمت إزاء ما يحدث للنازحين من كوارث إنسانية .. مؤكدين أن هذا الصمت يدل على ضعف موقفها وأنها تعمل ضد الإنسانية.

سبأ [27/أبريل/2017]سبأ