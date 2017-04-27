محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة علمية توعوية عن مرض التوحد في مستشفى الكويت الجامعي صنعاء - سبأ:

عقدت اليوم بصنعاء ندوة علمية توعوية عن التوحد الجمعية اليمنية للعلوم العصبية وجمعية طب الأطفال اليمنية ومركز اليمن للتوحد ومستشفى الكويت الجامعي وبدعم من شركة هيملايا المفضل فارما بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد.



وفي الافتتاح أكد مدير عام مستشفى الكويت الجامعي الدكتور أمين الجنيد أهمية انعقاد مثل هذه الندوات التي تطور من المادة العلمية والطبية وتمكن من الإطلاع على كل ما هو جديد أولا بأول .. مؤكداً استعداد المستشفى لفتح أبوابه وقاعاته لكل الجمعيات العلمية الطبية لعقد مثل هذه الندوات الهامة.



من جانبه أبدى المشرف العلمي لشركة هيملايا المفضل فارما الدكتور عبد الرقيب الصلاحي استعداد الشركة لتقديم الدعم المستمر لمثل هذه الندوات العلمية التخصصية تجسيداً لمبدأ التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والجمعيات العلمية والمراكز التخصصية لخدمة المريض بشكل مباشر والمجتمع بصورة عامة.



فيما أوضح رئيس طب الأطفال اليمنية أستاذ طب الأطفال المشارك بجامعة صنعاء الدكتور عبد الله منصور الزوع أن الدورة تهدف إلى رفع درجة الوعي لدى الأطباء والمجتمع بمرض التوحد خاصة وهي تتزامن مع اليوم العالمي للتوحد.



عقب ذلك بدأت جلسات أعمال الندوة بمشاركة أطباء من مختلف الجامعات اليمنية والمختصين حيث قدمت أوراق عمل علمية عن مرض التوحد تطرقت الورقة الأولى التي قدمها استشاري الأطفال المساعد بكلية الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور احمد صالح هدنة, إلى التعريف بمرض التوحد ومدى انتشاره في العالم .. مبينا إصابة كل طفل من بين 160 طفل مصاب بالتوحد في العالم وفق تقارير منظمة الصحة العالمية.



وتطرق في ورقته إلى النظريات حول الأسباب المؤدية للمرض والتي لم تصل لحد الإثبات النهائي.



فيما تناول الأستاذ المساعد لأمراض المخ والأعصاب بجامعة ذمار الدكتور خالد صالح عبده في ورقته أعراض مرض التوحد المتمثلة بالضعف والقصور في التواصل ألاجتماعي وعدم القدرة على التواصل اللغوي وغير اللغوي بالإضافة إلى السلوك التكراري ومقاومة التغير وعدم القدرة على التخيل.



وتضمنت الورقة التي قدمها رئيس الجمعية اليمنية للعلوم العصبية أستاذ الأمراض العصبية في كلية الطب جامعة صنعاء الدكتور رشاد عبد الغني التشخيص والتشخيص التقريبي لاضطراب التوحد فيما استعرضت رئيسة قسم التشخيص بمركز اليمن للتوحد خديجة اليساني البرامج التأهيلية والحياتية والإدراكية لتعديل السلوك والتقليد والتخاطب ومحاولات الدمج.



استشاري أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي بجامعة صنعاء الدكتور محمد سلام علي ركز في ورقته على التشخيص ودور الأسرة وأطباء العموم والأطفال في الكشف عن حالات مرض التوحد وإحالتها إلى المختصين والعلاج التعليمي قبل العلاج السلوكي والوظيفي وتعليم النطق والعلاج الطبيعي.

سبأ [27/أبريل/2017]سبأ