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مناقشة الجوانب المتعلقة بتنظيم حركة السير وتخفيف الإزدحام بمدينة إب
[27/أبريل/2017]
إب - سبأ:
ناقش اجتماع عقد بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة حارث المليكي و ضم مدراء فروع مكاتب النقل والمرور ونقابة النقل الداخلي عدد من المواضيع والمهام المتصلة بعمل هذه الجهات خلال الفترة الماضية من العام الجاري وخطتها القادمة.

واستعرض الاجتماع الجوانب المتعلقة بالتنسيق والترتيب وتنفيذ المهام بين هذه الجهات للمساهمة في تنظيم حركة النقل الداخلي في المحافظة وتنظيم أماكن الفرزات بهدف التخفيف من حدة الزحام وعرقلة السير ومعانات المارة ومستخدمي الطريق في مركز المحافظة .

وفي الاجتماع وجه الوكيل المليكي بسرعة تنفيذ الخطة المعتمدة لتنظيم حركة السير بمدينة إب.

وحث الجميع في هذه الجهات على بذل المزيد من الجهد والقيام بواجبهم على أكمل وجه لتنفيذ هذه المهمة وبما يحقق المصلحة العامة .

وشدد وكيل المحافظة على ضرورة التزام الجميع برفع تقارير دورية لمستوى الأداء والأنجاز للمهام الموكلة لكل جهة والصعوبات والمعوقات التي تعترضها لإتخاذ المعالجات اللازمة بشأنها .

سبأ
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