محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد ينبه من أمطار مصحوبة بعواصف رعدية ومن التدفق المفاجئ للسيول صنعاء - سبأ:

نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية ومن التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان والانهيارات الصخرية في الطرق والمنحدرات الجبلية.



وتوقع المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أثناء فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من صعدة شمالا حتى تعز جنوبا وأجزاء من الهضاب الداخلية.



وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن أمطار رعدية متفرقة الشدة هطلت يوم أمس على أجزاء من المرتفعات الجبلية.

سبأ [27/أبريل/2017]سبأ