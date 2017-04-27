ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 27 - أبريل - 2017 الساعة 04:35:55م
إرتفاع حصيلة خسائر مرتزقة العدوان بقصف معسكر كوفل بمأرب إلى 30 بين قتيل وجريح
إرتفعت حصيلة خسائر مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بقصف صاروخي لتجمعاتهم بمعسكر كوفل بمديرية صرواح إلى 30 بين قتيل وجريح.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة فلسطينيين بالضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سبعة فلسطينيين من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (994 ) بقيمة 98 ملياراً و970 مليوناً و 870 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182،364) يوماً.
الوحدة يفوز على الاتحاد ويعتلي صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة
اعتلى فريق وحدة صنعاء صدارة المجموعة الثانية مؤقتاً لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم، إثر فوزه العريض على ضيفه اتحاد إب بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما اليوم بافتتاح الجولة الرابعة من المسابقة التي ينظمها نادي 22 مايو بصنعاء.
آخر الأخبار:
ندوة بعنوان "الفكر السياسي للشهيد القائد .. القضية والمشروع" بصنعاء
نازحو المخا بمديرية الحوك يطالبون الأمم المتحدة بتوفير مواد الإيواء والغذاء
ندوة علمية توعوية عن مرض التوحد في مستشفى الكويت الجامعي
مناقشة الجوانب المتعلقة بتنظيم حركة السير وتخفيف الإزدحام بمدينة إب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
بدء نزول الفرق الميدانية لتطبيق نظام التقويم الوطني
[27/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
 بدأت اليوم بصنعاء عملية النزول الميداني لفرق تطبيق نظام التقويم الوطني (NAS) لطلبة الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي لبرنامج " اللغة العربية ، العلوم ، الرياضيات " .

وأوضح القائم بأعمال رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور ابراهيم الحوثي ان الفرق ستعمل على تقييم العملية التعليمية للحلقة الثانية "4_ 6" من مرحلة التعليم الأساسي ومعرفة الكفايات الأساسية للطلاب فضلا عن تجريب فقرات أسئلة النماذج الاختبارية للتقويم الوطني بغية بناء بنك أسئلة على مستوى الجمهورية.

وقال منسق المشروع الدكتور يوسف الريمي أن نظام التقويم الوطني يسعى لتشخيص واقع العملية التعليمية لتحسين مخرجاتها كما يأتي هذا النظام استجابة لنتائج مشاركة اليمن في الاختبارات الدولية "تيمس" التي أظهرت تدني مستوى تحصيل الطلبة للصفوف الرابع والثامن بمادتي الرياضيات والعلوم .

مبينا ان اجمالي عدد الطلاب المستهدفين21 الف و 628 طالبا وطالبة و كذا 1008 معلم ومعلمة موزعين على 296 مدرسة في 104 مديريات بأمانة العاصمة ومحافظات " المحويت ، الحديدة ، الجوف ، عمران ، ذمار ، اب ، صعدة ، ريمة ، البيضاء ، صنعاء ، تعز ، حجة " .

سبأ
  المزيد من (محلي)
إرتفاع حصيلة خسائر مرتزقة العدوان بقصف معسكر كوفل بمأرب إلى 30 بين قتيل وجريح
ندوة بعنوان "الفكر السياسي للشهيد القائد .. القضية والمشروع" بصنعاء
نازحو المخا بمديرية الحوك يطالبون الأمم المتحدة بتوفير مواد الإيواء والغذاء
ندوة علمية توعوية عن مرض التوحد في مستشفى الكويت الجامعي
مناقشة الجوانب المتعلقة بتنظيم حركة السير وتخفيف الإزدحام بمدينة إب
الأرصاد ينبه من أمطار مصحوبة بعواصف رعدية ومن التدفق المفاجئ للسيول
تدمير آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع طاقمها بمديرية الغيل بالجوف
طيران العدوان يشن 4 غارات على مديرية سنحان وبني بهلول
قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل دك مواقع العدو السعودي خلال الساعات الماضية
طيران العدوان السعودي الأمريكي يواصل غاراته باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً
العدوان السعودي على اليمن
نازحو المخا بمديرية الحوك يطالبون الأمم المتحدة بتوفير مواد الإيواء والغذاء
[27/أبريل/2017]
طيران العدوان يشن 4 غارات على مديرية سنحان وبني بهلول
[27/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي الأمريكي يواصل غاراته باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً
[27/أبريل/2017]
وزارة حقوق الإنسان تعبر عن اسفها لتغييب الأسباب الحقيقية للكارثة الإنسانية باليمن بمؤتمر المانحين
[26/أبريل/2017]
مقتل جنديين سعوديين وإعطاب آليتين عسكريتين بعسير
[26/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by