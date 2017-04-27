محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء نزول الفرق الميدانية لتطبيق نظام التقويم الوطني صنعاء - سبأ:

بدأت اليوم بصنعاء عملية النزول الميداني لفرق تطبيق نظام التقويم الوطني (NAS) لطلبة الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي لبرنامج " اللغة العربية ، العلوم ، الرياضيات " .



وأوضح القائم بأعمال رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور ابراهيم الحوثي ان الفرق ستعمل على تقييم العملية التعليمية للحلقة الثانية "4_ 6" من مرحلة التعليم الأساسي ومعرفة الكفايات الأساسية للطلاب فضلا عن تجريب فقرات أسئلة النماذج الاختبارية للتقويم الوطني بغية بناء بنك أسئلة على مستوى الجمهورية.



وقال منسق المشروع الدكتور يوسف الريمي أن نظام التقويم الوطني يسعى لتشخيص واقع العملية التعليمية لتحسين مخرجاتها كما يأتي هذا النظام استجابة لنتائج مشاركة اليمن في الاختبارات الدولية "تيمس" التي أظهرت تدني مستوى تحصيل الطلبة للصفوف الرابع والثامن بمادتي الرياضيات والعلوم .



مبينا ان اجمالي عدد الطلاب المستهدفين21 الف و 628 طالبا وطالبة و كذا 1008 معلم ومعلمة موزعين على 296 مدرسة في 104 مديريات بأمانة العاصمة ومحافظات " المحويت ، الحديدة ، الجوف ، عمران ، ذمار ، اب ، صعدة ، ريمة ، البيضاء ، صنعاء ، تعز ، حجة " .

سبأ [27/أبريل/2017]سبأ