Le rapport annuel des violations de presse commises par la Coalition dirige par l'Arabie au Ymen [27//2017]



SANA'A, 27 Avril (SABA)- Depuis le lancement de la coalition de l'agression dirige par l'Arabie contre le Ymen, au 26 Mars 2015, plusieurs journalistes ymnites ont pris la responsabilit de documenter les violations du droit humanitaire contre leur pays.



L'Union ymnite des Medias a lanc Sana'a son deuxime rapport annuel, en ce qui concerne les crimes et les violations perptres par l'agression saoudienne et ses allis contre le journalisme et ses employs au Ymen.



Le rapport a enregistr les attaques saoudiennes sur les mdias ymnites dans la deuxime anne de la guerre; il a t libr lors d'une confrence de presse tenue mercredi, 26 avril 2017, au sige de l'Union dans la capitale Sana'a, o il a enregistr le meurtre de 50 membres travaillant dans le Media militaire .



Le rapport comprenait galement la mort d'un certain nombre de collgues tels que le sous-secrtaire du ministre de l'Information, Abdullah Al-Moayad, et le journaliste Ali Hanesh. Plusieurs journalistes ymnites sont tombs comme des victimes de la guerre saoudienne pendant l'exercice de leurs tches mdiatiques.



Les violations indirectes les plus soulignes ont t mentionnes par le rapport, qui ont influenc les capacits des mdias ymnites dans les rapports nouvelles au reste du monde, y compris les crimes de guerre du rgime saoudien a t accus d'avoir commis de temps en temps. En parlant de violations du droit humanitaire, des tours de communication, Internet et l'lectricit ont t la cible par les avions de combat de la coalition.



En outre, la situation de dtrioration de la scurit en raison de la guerre a affect fortement l'aspect du journalisme, en plus du blocus (arien, maritime et terrestre), qui a jou un rle dans la prvention des institutions des mdias d'avoir accs aux pices de rechange pour l'entretien de l'quipement.



La suspension des salaires, ce qui a exacerb les conditions conomiques difficiles vcues par les mdias ymnites, et la propagation des journalistes d'arrter la liste, publie par la coalition, indiquant un certain nombre de journalistes ymnites capturer dans les aroports internationaux, ce qui rend leur Voyage risqu.



Le rapport a galement suivi les statistiques des deux annes de guerre, y compris au moins 133 cas de violation directe, dont au moins 60 taient des homicides dlibrs, 60 tus, 90 blesss, 4 cas de clonage, 12 cas de destruction des installations, 7 cas de la suspension de la radiodiffusion Arabsat, 8 cas de suspension de la radiodiffusion Nilesat, 5 cas de fermeture des comptes clbres sur Facebook.



L'Union ymnite des mdias a appel la formation d'une commission d'enqute internationale pour examiner les crimes de guerre commis par la coalition saoudiennes contre les mdias et les travailleurs au Ymen.



D'autre part, les organisations internationales ont galement demand le soutien continu des mdias ymnites auxquels est confront le pouvoir norme des mdias saoudiens, et a exhort diverses institutions mdiatiques pour documenter les crimes et les violations qui ont t exposes afin de les prsenter au monde.



