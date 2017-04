la communauté internationale sur [27/أبريل/2017]



SANA'A, 27 Avril (SABA)- Kim Sharif, directrice de Human Rights au Yémen, a déclaré que l'Arabie saoudite utilise son argent pour faire taire la communauté internationale sur la situation humanitaire catastrophique au Yémen.



Dans une déclaration faite à Press TV, Elle a ajouté: « La communauté internationale avec le plus grand respect est rien, mais une bande d'hypocrites. Cette histoire sera étudiée comme un temps de l'âge de l'hypocrisie parce que c'était c'est. Tout le monde est réduit au silence avec [ les saoudiens] pétrodollars.



Elle a également noté qu'il y a un « abus grotesque » des résolutions de l'ONU afin de soumettre les Yéménites à la volonté des dictateurs les plus brutaux du monde.



Sharif a également déclaré que les milices loyales affiliées au président résigné Abd Rabo Mansour Hadi sont tenues terroristes comme AQAP et Daesh qui ont commis « quantité incalculable de crimes horribles » au Yémen.



Elle a souligné aussi qu'il doit y avoir une « enquête internationale indépendante » afin de vérifier qui est responsable de la crise au Yémen, ajoutant que pour commencer, doit être arrêté « bombardement illégal par les Saoudiens".



Ailleurs dans son discours, Sharif a rejeté la résolution 2216 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est comme « invalide », compte tenu du fait que la Russie est abstenue.



Elle a poursuivi en disant, même si la résolution était valide, la façon dont il a été exécuté est « grotesquement criminel » étant donné les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et la génocide au Yémen.



L'analyste a conclu en disant que l'état de droit et la démocratie doit prévaloir au Yémen, en faisant valoir que les récentes manifestations dans le pays arabe déchiré par la guerre, prouvant que les Yéménites soutiennent le gouvernement de Sana'a.



Arabie Saoudite a mené une campagne militaire et d'imposer un blocus aérien et naval sur le Yémen, environ deux tiers de la population, soit 18,8 millions de personnes ont besoin d'une assistance, selon les derniers chiffres de l'ONU.



SABA