Nombre de soldats saoudiens tués à Najran [27/أبريل/2017]



NAJRAN, 27 Avril (SABA) - Un certain nombre de soldats saoudiens ont été tués et d'autres blessés dans des bombardements des missiles et d'artillerie menée par l'armée et les forces populaires dans la province de Najran, un responsable militaire a déclaré à Saba, jeudi.



Le bombardement a frappé les rassemblements de soldats saoudiens dans des sites militaires d'Al Fawaz, Al Talah, Sudis, Tharw Eyan, derrière Al Shabakah et le camp d'Al Dhabah, a ajouté le responsable.



