محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل دك مواقع العدو السعودي خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:



دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تجمعات ومواقع الجيش السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية ردا على استمرار جرائم العدوان بحق اليمن وشعبه .



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن قصفا صاروخيا ومدفعيا للجيش واللجان استهدف تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم بمعسكر الضبعة في نجران ومواقع خلف الشبكة , ذور عين , الطلعة و السديس نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتم إحراق مخزن أسلحة في موقع الفواز .



وفي جيزان شن أبطال الجيش واللجان قصفا صاروخيا ومدفعيا على أماكن تمركز الجنود السعوديين في معسكر عطار ، قرية القفل ، الخوبة ، الخشل ، برج ملحة , الفريضة , المنتزه محققة إصابات مباشرة , كما نشب حريق في موقع ملحمة إثر قصف مماثل .



وأضاف المصدر : تم إعطاب جرافات وآليات سعودية في قصف صاروخي استهدف مركز القفل السعودي في جيزان , و تدمير آلية عسكرية سعودية ومصرع طاقمها في كمين محكم بموقع الجمايم .



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية استهدفت معسكر الحاجر بمنطقة عسير محققة اصابات مباشرة , كما تم إعطاب آلية للجيش السعودي في الربوعه بصاروخ موجه ومصرع من كان عليها.



وأكد المصدر مصرع القيادي المرتزق عبدالله الرشيدي المكلف من تحالف العدوان قائدا للكتيبة الثالثة في اللواء 81 بمليشيا المرتزقة وعشرة من مرافقيه في استهداف مدفعية الجيش واللجان لتجمعهم في معسكر كوفل بمديرية صرواح محافظة مأرب .



كما لقي قرابة 30 مرتزقا مصرعهم وأصيب عشرات آخرين بجروح في قصف مدفعي استهدف تجمعاً لهم في جبهة صرواح بمأرب , كما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في مناطق متفرقة بالمديرية محققة اصابات مباشرة .



ونوه المصدر إلى أن وحدة في الجيش واللجان شنت هجوماً على معسكر السلان في مديرية الغيل بمحافظة الجوف نتج عنه خسائر بشرية ومادية في صفوف المرتزقة , كما نفذت عملية تمشيط مكثفة سبقت الهجوم الذي تلاه قصف مدفعي استهدف تعزيزات للمرتزقة .



وذكر المصدر أنه تم تفجير آلية للمرتزقة ومصرع طاقهما بعبوة ناسفة في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف , وتدمير آلية أخرى في كمين محكم بوادي شواق مديرية الغيل .



وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان أفشلوا محاولة زحف للمرتزقة وعناصر القاعدة على مديرية الزاهر في محافظة بالبيضاء ما أدى إلى مصرع وجرح أعداد منهم .



ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش واللجان نفذت عملية هجوماً على مواقع المرتزقة في تبتي السوداء والرملية بمديرية عسيلان في محافظة شبوة نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة بالمديرية .



ووفقاً للمصدر تم استهداف تجمعات المرتزقة في معسكر الصدرين بمحافظة الضالع بعدد من صواريخ الكاتيوشا محققا اصابات مباشرة , في حين تم كسر زحف ثالث للمرتزقة باتجاه ميدي وتكبيدهم خسائر فادحة , و قنص ثلاثة من المرتزقة في صحراء البقع .



كما أكد المصدر تصدى قوات الجيش واللجان لمحاولة زحف للمرتزقة باتجاه أحد المواقع في منطقة حمير بمديرية مقبنة وزحف آخر شمال المخا في محافظة تعز ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , ولقي عدد من قيادات المرتزقة مصرعهم خلال استهداف الجيش واللجان تجمعا لهم في مديرية المخا .

سبأ [27/أبريل/2017]سبأ