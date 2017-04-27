محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان السعودي الأمريكي يواصل غاراته باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً صنعاء - سبأ:



واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً على محافظات الجمهورية مخلفة تدميراً واسعاً في الممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن طيرن العدوان شن غارة على تبة التلفزيون بالعاصمة صنعاء و ثلاث غارات على جبل المرحة بمنطقة السواد في محافظة صنعاء .



وذكر المصدر أن طيران العدوان الحربي والمروحي مشّط سواحل التحيتا وبيت الفقيه بمحافظة الحديدة مستهدفا زوارق المواطنين ، كما شن غارتين على ميناء الحيمة بمديرية الخوخة .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة المزرق بمحافظة حجة و مثلها على مديرية باقم بمحافظة صعدة .



وفي محافظة تعز شن طيران العدوان خمس غارات على منطقة الزهاري في المخا و ست غارات على مديرية موزع استهدفت ثلاث منها معسكر خالد وغارة شبكة اتصالات ، كما شن غارتين على مديرية الوازعية ومثلها بالقرب من مفرق موزع بمديرية المخا



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات إحداهن عنقودية على منطقة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ، و غارة استهدفت حفارا لآبار المياه في قرية تفاضل بمديرية جهران محافظة ذمار .

سبأ [27/أبريل/2017]سبأ