الوحدة يفوز على الاتحاد ويعتلي صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس الوحدة اعتلى فريق وحدة صنعاء صدارة المجموعة الثانية مؤقتاً لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم، إثر فوزه العريض على ضيفه اتحاد إب بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما اليوم بافتتاح الجولة الرابعة من المسابقة التي ينظمها نادي 22 مايو بصنعاء.