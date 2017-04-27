[27/أبريل/2017]
نجران - سبأ:
قنصت وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية ثلاثة جنود سعوديين ومرتزقة ودمرت آلية عسكرية في منطقتي نجران وجيزان .
وأكد مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن وحدات القناصة قنصت ثلاثة جنود سعوديين ومرتزقته في صحراء البقع .
وأوضح أن وحدات أخرى في الجيش واللجان نفذت كميناً محكماً لآلية عسكرية سعودية في موقع الجمايم بجيزان ما أدى إلى تدميرها ومصرع طاقمها .
ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مواقع الخشل ، الفريضة ، برج ملحمة محققة إصابات مباشرة .
سبأ