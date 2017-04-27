محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء أعمال اجتماع شركاء الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر لأجل اليمن صنعاء - سبأ:



بدأت بصنعاء أعمال اجتماع شركاء الحركة الدولية للصليب الأحمر في اليمن و تستمر يومين .



يناقش الاجتماع تحت شعار " لأجل اليمن " جملة من المواضيع المتعلقة بأنشطة مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ودورها في التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.



وفي افتتاح الاجتماع ألقيت كلمات من قبل رئيس العمليات في الاتحاد الدولي للشرق الأوسط ماتس هانسن ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن الكسندر فيت والأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر الدكتور صالح السحيباني أشارت في مجملها إلى ضرورة تضافر الجهود وتكاملها للتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن ودعم قدرات جمعية الهلال الأحمر اليمني.



وتطرقوا إلى مدى صعوبة الوضع في اليمن وتزايد الحاجة لرفع مستوى المساعدات الإنسانية.



فيما استعرض أمين عام جمعية الهلال الأحمر اليمني فؤاد المأخذي أبعاد الوضع الإنساني في اليمن من خلال نزايد أعداد النازحين بشكل يومي ، لافتاً إلى أن الاجتماع يهدف إلى عرض الوضع الإنساني في اليمن ودور مكونات الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر في تعزيز الجهود المبذولة للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.



يذكر أن مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في اليمن تشمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الصليب الأحمر البريطاني – الصليب الأحمر الأسترالي – الصليب الأحمر السويدي ، الصليب الأحمر الإيطالي، الصليب الأحمر الفنلندي، الصليب الأحمر النرويجي ، الصليب الأحمر الألماني، الصليب الأحمر الدنمركي المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الهلال الأحمر العراقي ، الهلال الأحمر التركي، الهلال الأحمر الكويتي.

سبأ [27/أبريل/2017]سبأ